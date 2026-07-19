Видеообзор нашумевшего Суперкубка России «Зенит» — «Спартак»

Недавно состоялся матч OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком», в котором играли «Зенит» и «Спартак». Победу одержали петербуржцы в серии послематчевых 11-метровых (1:1, 4:2 пен.). Встреча состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра игры выступил Евгений Буланов.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видеообзор данной встречи:

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Ролик можно посмотреть в сообществе «Зенита» в VK.

«Спартак» вёл в счёте до 90+8-й минуты (забил Кристофер Мартинс), после чего экс-нападающий команды Александр Соболев реализовал 11-метровый удар и сравнял счёт. Футболист отметил взятие ворот перед трибуной красно-белых, после чего со спартаковских трибун полетели посторонние предметы. Затем арбитр Евгений Буланов по соображениям безопасности решил, что серию пенальти стоит проводить в ворота перед фанатами «Зенита».