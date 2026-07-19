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Мбаппе — лучший бомбардир в истории чемпионатов мира. Француз побил рекорд Месси

Мбаппе — лучший бомбардир в истории чемпионатов мира. Француз побил рекорд Месси
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Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе забил 22-й гол в 22-м матче на чемпионатах мира и установил новый рекорд по голам на мировых первенствах. Форвард обошёл звёздного футболиста сборной Аргентины Лионеля Месси по этому показателю в истории футбола.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
2-й тайм
3 : 4
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'    

Мбаппе отметился дублем во встрече за бронзовые медали ЧМ-2026 с Англией, которая проходит в эти минуты. На момент написания новости идёт второй тайм. Счёт 4:3 в пользу команды «трёх львов». Капитан французской национальной команды поразил ворота соперника на 48-й и 66-й минутах.

Отметим, Месси забил 21 гол в 33 встрече на чемпионатах мира.

Матч за титул между Аргентиной и Испанией пройдёт 19 июля. Начало запланировано на 22:00 мск.

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Новости. Футбол
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