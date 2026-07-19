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Стали известны слова Дешама игрокам сборной Франции после 0:4 в первом тайме с Англией

Стали известны слова Дешама игрокам сборной Франции после 0:4 в первом тайме с Англией
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам раскритиковал игроков своей команды после первого тайма матча за третье место ЧМ-2026 со сборной Англии. На момент написания новости проходит второй тайм, счёт 4:3 в пользу сборной Англии. Отметим, после первого тайма французы проигрывали со счётом 0:4.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
2-й тайм
3 : 4
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'    

«Это настоящая катастрофа. Как можно пропускать такие голы? Я этого не понимаю. Я ужасно разочарован игроками. Надеюсь, во втором тайме мы увидим настоящий матч, а не товарищескую игру.

Я не нахожу объяснений, и оправданий этому тоже нет. На кону третье место чемпионата мира, и в футболке сборной Франции нельзя играть так. Дело не в тактике, а в настрое и самоотдаче. Сыграть хуже, чем в первом тайме, уже практически невозможно», — приводит слова Дешама Cadena Ser.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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