Стали известны слова Дешама игрокам сборной Франции после 0:4 в первом тайме с Англией

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам раскритиковал игроков своей команды после первого тайма матча за третье место ЧМ-2026 со сборной Англии. На момент написания новости проходит второй тайм, счёт 4:3 в пользу сборной Англии. Отметим, после первого тайма французы проигрывали со счётом 0:4.

«Это настоящая катастрофа. Как можно пропускать такие голы? Я этого не понимаю. Я ужасно разочарован игроками. Надеюсь, во втором тайме мы увидим настоящий матч, а не товарищескую игру.

Я не нахожу объяснений, и оправданий этому тоже нет. На кону третье место чемпионата мира, и в футболке сборной Франции нельзя играть так. Дело не в тактике, а в настрое и самоотдаче. Сыграть хуже, чем в первом тайме, уже практически невозможно», — приводит слова Дешама Cadena Ser.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.