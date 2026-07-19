Франция — Англия: Букайо Сака оформил хет-трик, реализовав пенальти на 87-й минуте

В эти минуты проходит матч за третье место на чемпионате мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Англии. Команды играют на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра встречи выступает венесуэльский судья Хесус Валенсуэла. На момент написания новости счёт — 5:3 в пользу англичан. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 87-й минуте вингер англичан Букайо Сака оформил хет-трик, реализовав пенальти и забив пятый мяч своей команды.

Ранее, на третьей минуте, счёт в матче открыл полузащитник Англии Деклан Райс. На 18-й минуте защитник Эзри Конса забил второй гол англичан. На 37-й минуте Сака сделал счёт разгромным. На 45+1-й минуте Сака оформил дубль.

На 48-й минуте нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отыграл один мяч. На 54-й минуте вингер Брэдли Баркола забил второй гол французов. На 66-й минуте Мбаппе оформил дубль и сократил отставание в счёте до минимума.

Франция и Англия проиграли на стадии 1/2 финала ЧМ-2026. «Трёхцветные» уступили Испании (0:2), а команда «трёх львов» — Аргентине (1:2).