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Мбаппе повторил бомбардирское достижение Мюллера 56-летней давности на ЧМ

Мбаппе повторил бомбардирское достижение Мюллера 56-летней давности на ЧМ
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Благодаря сегодняшнему дублю в ворота сборной Англии форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе довёл свой счёт до 10 мячей на чемпионате мира-2026 и стал лишь четвёртым футболистом в истории, забившим десять и более голов за один розыгрыш мирового первенства. Он стал первым, кому удалось это сделать, со времён Герда Мюллера на ЧМ-1970, сообщает MisterChip (Alexis) на личной странице в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

Список игроков, забивших 9+ голов за один чемпионат мира:

Жюст Фонтен (Франция), 1958 — 13 голов;
Шандор Кочиш (Венгрия), 1954 — 11;
Герд Мюллер (ФРГ), 1970 — 10;
Килиан Мбаппе (Франция), 2026 — 10.
Эйсебио (Португалия), 1966 — 9;

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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