Мбаппе повторил бомбардирское достижение Мюллера 56-летней давности на ЧМ

Благодаря сегодняшнему дублю в ворота сборной Англии форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе довёл свой счёт до 10 мячей на чемпионате мира-2026 и стал лишь четвёртым футболистом в истории, забившим десять и более голов за один розыгрыш мирового первенства. Он стал первым, кому удалось это сделать, со времён Герда Мюллера на ЧМ-1970, сообщает MisterChip (Alexis) на личной странице в социальной сети X.
Список игроков, забивших 9+ голов за один чемпионат мира:
Жюст Фонтен (Франция), 1958 — 13 голов;
Шандор Кочиш (Венгрия), 1954 — 11;
Герд Мюллер (ФРГ), 1970 — 10;
Килиан Мбаппе (Франция), 2026 — 10.
Эйсебио (Португалия), 1966 — 9;
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
- 19 июля 2026
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