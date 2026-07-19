Мбаппе повторил бомбардирское достижение Мюллера 56-летней давности на ЧМ

Благодаря сегодняшнему дублю в ворота сборной Англии форвард национальной команды Франции Килиан Мбаппе довёл свой счёт до 10 мячей на чемпионате мира-2026 и стал лишь четвёртым футболистом в истории, забившим десять и более голов за один розыгрыш мирового первенства. Он стал первым, кому удалось это сделать, со времён Герда Мюллера на ЧМ-1970, сообщает MisterChip (Alexis) на личной странице в социальной сети X.

Список игроков, забивших 9+ голов за один чемпионат мира:

Жюст Фонтен (Франция), 1958 — 13 голов;

Шандор Кочиш (Венгрия), 1954 — 11;

Герд Мюллер (ФРГ), 1970 — 10;

Килиан Мбаппе (Франция), 2026 — 10.

Эйсебио (Португалия), 1966 — 9;

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.