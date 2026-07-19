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Франция — Англия, результат матча 18 июля 2026, счет 4:6, чемпионат мира 2026

Сборная Англии со счётом 6:4 победила Францию в матче за бронзу ЧМ-2026, у Саки хет-трик
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Завершился матч за третье место на чемпионате мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Англии. Команды играли на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра встречи выступил венесуэльский судья Хесус Валенсуэла. Победу со счётом 6:4 одержали англичане.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

На третьей минуте счёт в матче открыл полузащитник Англии Деклан Райс. На 18-й минуте защитник Эзри Конса забил второй гол англичан. На 37-й минуте вингер сборной Англии Букайо Сака сделал счёт разгромным. На 45+1-й минуте Сака оформил дубль.

На 48-й минуте нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отыграл один мяч. На 54-й минуте вингер Брэдли Баркола забил второй гол французов. На 66-й минуте Мбаппе оформил дубль и сократил отставание в счёте до минимума. На 87-й минуте Сака оформил хет-трик, реализовав пенальти и забив пятый мяч своей команды. На 90+6-й минуте форвард Усман Дембеле забил четвёртых гол Франции. На 90+8-й минуте полузащитник англичан Джуд Беллингем установил окончательный счёт.

Сборная Англии стала бронзовым призёром чемпионата мира. Французы заняли четвёртое место. Победитель турнира определится в финальном матче между сборными Испании и Аргентины.

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