Сборная Англии со счётом 6:4 победила Францию в матче за бронзу ЧМ-2026, у Саки хет-трик

Завершился матч за третье место на чемпионате мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Англии. Команды играли на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра встречи выступил венесуэльский судья Хесус Валенсуэла. Победу со счётом 6:4 одержали англичане.

На третьей минуте счёт в матче открыл полузащитник Англии Деклан Райс. На 18-й минуте защитник Эзри Конса забил второй гол англичан. На 37-й минуте вингер сборной Англии Букайо Сака сделал счёт разгромным. На 45+1-й минуте Сака оформил дубль.

На 48-й минуте нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе отыграл один мяч. На 54-й минуте вингер Брэдли Баркола забил второй гол французов. На 66-й минуте Мбаппе оформил дубль и сократил отставание в счёте до минимума. На 87-й минуте Сака оформил хет-трик, реализовав пенальти и забив пятый мяч своей команды. На 90+6-й минуте форвард Усман Дембеле забил четвёртых гол Франции. На 90+8-й минуте полузащитник англичан Джуд Беллингем установил окончательный счёт.

Сборная Англии стала бронзовым призёром чемпионата мира. Французы заняли четвёртое место. Победитель турнира определится в финальном матче между сборными Испании и Аргентины.