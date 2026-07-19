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27-летний Мбаппе обновил рекорд по количеству голов в истории плей-офф ЧМ

27-летний Мбаппе обновил рекорд по количеству голов в истории плей-офф ЧМ
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе улучшил свой же результат в истории плей-офф чемпионатов мира по количеству голов. В матче за третье место на чемпионате мира по футболу – 2026 с Англией (4:6) Мбаппе отличился мячами на 48-й и 66-й минутах.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

Теперь в активе форварда стало 14 голов в 13 играх в плей-офф чемпионатов мира. По этому показателю ближайшим преследователем является результат бразильцев Леонидаса (8 голов в 5 встречах) и Роналдо (8 мячей в 10 матчах).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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