27-летний Мбаппе обновил рекорд по количеству голов в истории плей-офф ЧМ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе улучшил свой же результат в истории плей-офф чемпионатов мира по количеству голов. В матче за третье место на чемпионате мира по футболу – 2026 с Англией (4:6) Мбаппе отличился мячами на 48-й и 66-й минутах.

Теперь в активе форварда стало 14 голов в 13 играх в плей-офф чемпионатов мира. По этому показателю ближайшим преследователем является результат бразильцев Леонидаса (8 голов в 5 встречах) и Роналдо (8 мячей в 10 матчах).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.