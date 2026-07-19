Результаты матчей ЧМ по футболу 2026 на 18 июля 2026

18 июля прошёл матч за третье место чемпионата мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей чемпионата мира — 2026 на 18 июля

Франция — Англия– 4:6.

Напомним, по ходу матча сборная Франции проигрывала со счётом 0:4.

В финале ЧМ-2026 сборная Испании встретится с национальной командой Аргентины. Игра состоится 19 июля, начало – 22:00 мск.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.