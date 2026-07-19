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Результаты матчей ЧМ по футболу 2026 на 18 июля 2026

Результаты матчей ЧМ по футболу 2026 на 18 июля 2026
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18 июля прошёл матч за третье место чемпионата мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

Результаты матчей чемпионата мира — 2026 на 18 июля

Франция — Англия– 4:6.

Напомним, по ходу матча сборная Франции проигрывала со счётом 0:4.

В финале ЧМ-2026 сборная Испании встретится с национальной командой Аргентины. Игра состоится 19 июля, начало – 22:00 мск.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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