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Сборная Англии завоевала первую медаль на чемпионатах мира за 60 лет

Сборная Англии завоевала первую медаль на чемпионатах мира за 60 лет
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Сборная Англии переиграла национальную команду Франции в сверхрезультативном матче за третье место в плей-офф чемпионата мира 2026 года. Встреча завершилась со счётом 6:4. Таким образом, англичане завоевали первую медаль на чемпионатах мира за 60 лет.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

На мировом первенстве в 1966 году команда «трёх львов» завоевала золотые медали. В финальном матче родоначальники футбола победили сборную Германии (ФРГ) со счётом 4:2 в дополнительное время. С тех пор команда ни разу не попадала в медали. Тренером, который прервал серию неудач стал немец Томас Тухель.

Отметим, для Англии это лишь вторая награда на ЧМ за всю историю выступлений.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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