Сборная Англии завоевала первую медаль на чемпионатах мира за 60 лет

Сборная Англии переиграла национальную команду Франции в сверхрезультативном матче за третье место в плей-офф чемпионата мира 2026 года. Встреча завершилась со счётом 6:4. Таким образом, англичане завоевали первую медаль на чемпионатах мира за 60 лет.

На мировом первенстве в 1966 году команда «трёх львов» завоевала золотые медали. В финальном матче родоначальники футбола победили сборную Германии (ФРГ) со счётом 4:2 в дополнительное время. С тех пор команда ни разу не попадала в медали. Тренером, который прервал серию неудач стал немец Томас Тухель.

Отметим, для Англии это лишь вторая награда на ЧМ за всю историю выступлений.