Килиан Мбаппе на ЧМ-2026, статистика в матче Франция — Англия: голы, передачи, карточки

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе принял участие в матче за третье место чемпионата мира 2026 года, в котором его команда уступила Англии (4:6). Встреча проходила на стадионе «Хард Рок» (Майами, США).

Мбаппе провёл на поле полный матч. За время, проведённое на поле, форвард отметился дублем и результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Мбаппе забил 10 голов и обошёл форварда сборной Аргентины Лионеля Месси (8) в гонке бомбардиров ЧМ-2026

Напомним, по ходу матча сборная Франции проигрывала со счётом 0:4.

В финале ЧМ-2026 сборная Испании встретится с национальной командой Аргентины. Игра состоится 19 июля, начало – 22:00 мск.