Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 18 июля 2026: кто лидер, сколько мячей

Завершился очередной игровой день чемпионата мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялся матч за бронзовые медали между сборными Англии и Франции. Победу в сверхрезультативном матче со счётом 6:4 праздновали родоначальники футбола.

На первое место в гонке бомбардиров ЧМ-2026 поднялся форвард сборной Франции Килиан Мбаппе. В его активе 10 голов. Второе место занимает аргентинец Лионель Месси, имеющий восемь мячей за матч до окочания розыгрыша мирового первенства.

На третьей строчке расположился нападающий уже покинувшей турнир сборной Норвегии Эрлинг Холанд и бронзовый призёр ЧМ-2026 Джуд Беллингем в составе сборной Англии. Оба игрока забили по семь голов.

С полным списком лучших бомбардиров можно ознакомиться здесь.