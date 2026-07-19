Гарри Кейн на ЧМ-2026, статистика в матче Франция — Англия: голы, передачи, карточки

Форвард сборной Англии Гарри Кейн не принял участие в матче за третье место на чемпионате мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Англии (4:6). Команды играли на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра встречи выступил венесуэльский судья Хесус Валенсуэла.

Кейн попал в заявку на матч но не был включён в стартовый состав и не появился на поле по ходу игры.

Сборная Англии стала бронзовым призёром чемпионата мира. Французы заняли четвёртое место. Победитель турнира определится в финальном матче между сборными Испании и Аргентины, который состоится в воскресенье, 19 июля.