Сборная Англии впервые за три попытки выиграла матч за третье место на ЧМ
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Сборная Англии переиграла национальную команду Франции в сверхрезультативном матче за третье место в плей-офф чемпионата мира 2026 года. Встреча завершилась со счётом 6:4. Таким образом, англичане впервые за три попытки выиграли бронзовые медали на мировых первенствах.
ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3' 0:2 Конса – 18' 0:3 Сака – 37' 0:4 Сака – 45+1' 1:4 Мбаппе – 48' 2:4 Баркола – 54' 3:4 Мбаппе – 66' 3:5 Сака – 87' 4:5 Дембеле – 90+6' 4:6 Беллингем – 90+8'
Ранее сборная Англии дважды проигрывала матчи за бронзовые медали. В первый раз это произошло в 1990 году в Италии, где команда «трёх львов» уступила хозяйке турнира со счётом 1:2. Второй раз Англия имела возможность получить бронзу в 2018 году на соревнованиях в России, где проиграла сборной Бельгии со счётом 0:2.
Всего в активе Англии две медали в истории чемпионатов мира: бронза в 2026 году и золото 1966 года.
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