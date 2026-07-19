Сборная Англии впервые за три попытки выиграла матч за третье место на ЧМ

Сборная Англии переиграла национальную команду Франции в сверхрезультативном матче за третье место в плей-офф чемпионата мира 2026 года. Встреча завершилась со счётом 6:4. Таким образом, англичане впервые за три попытки выиграли бронзовые медали на мировых первенствах.

Ранее сборная Англии дважды проигрывала матчи за бронзовые медали. В первый раз это произошло в 1990 году в Италии, где команда «трёх львов» уступила хозяйке турнира со счётом 1:2. Второй раз Англия имела возможность получить бронзу в 2018 году на соревнованиях в России, где проиграла сборной Бельгии со счётом 0:2.

Всего в активе Англии две медали в истории чемпионатов мира: бронза в 2026 году и золото 1966 года.