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Усман Дембеле на ЧМ-2026, статистика в матче Франция — Англия: голы, передачи, карточки

Усман Дембеле на ЧМ-2026, статистика в матче Франция — Англия: голы, передачи, карточки
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Форвард сборной Франции Усман Дембеле принял участие в матче за третье место на чемпионате мира по футболу 2026 года между сборными Франции и Англии (4:6). Команды играли на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра встречи выступил венесуэльский судья Хесус Валенсуэла.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

Дембеле начал встречу на скамье запасных и появился на поле после перерыва при счёте 4:0 в пользу англичан. На 90+6-й минуте нападающий забил четвёртый гол французов и предпоследний в игре.

Сборная Англии стала бронзовым призёром чемпионата мира. Французы заняли четвёртое место. Победитель турнира определится в финальном матче между сборными Испании и Аргентины, который состоится в воскресенье, 19 июля.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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