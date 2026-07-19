Матч Франция — Англия стал самым результативным в истории ЧМ за 44 года

Матч Франция — Англия, в котором было забито 10 мячей, стал первой игрой чемпионатов мира с 10 или более голами с 1982 года. Сборная Англии в матче за третье место ЧМ-2026 обыграла национальную команду Франции со счётом 6:4, сообщает MisterChip (Alexis) на личной странице в социальной сети X.
Все матчи в истории чемпионатов мира, в которых было забито не менее 10 голов:
Австрия — Швейцария — 7:5 (12 голов, 1954);
Бразилия — Польша — 6:5 (11 голов, 1938);
Венгрия — Германия — 8:3 (11 голов, 1954);
Венгрия — Сальвадор — 10:1 (11 голов, 1982);
Франция — Парагвай — 7:3 (10 голов, 1958);
Франция — Англия — 4:6 (10 голов, 2026).
чОтметим, после первого тайма сборной Франции проигрывала со счётом 0:4.
В финале ЧМ-2026 сборная Испании встретится с национальной командой Аргентины. Игра состоится 19 июля, начало – 22:00 мск.
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