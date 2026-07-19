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Матч Франция — Англия стал самым результативным в истории ЧМ за 44 года

Матч Франция — Англия стал самым результативным в истории ЧМ за 44 года
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Матч Франция — Англия, в котором было забито 10 мячей, стал первой игрой чемпионатов мира с 10 или более голами с 1982 года. Сборная Англии в матче за третье место ЧМ-2026 обыграла национальную команду Франции со счётом 6:4, сообщает MisterChip (Alexis) на личной странице в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

Все матчи в истории чемпионатов мира, в которых было забито не менее 10 голов:

Австрия — Швейцария — 7:5 (12 голов, 1954);
Бразилия — Польша — 6:5 (11 голов, 1938);
Венгрия — Германия — 8:3 (11 голов, 1954);
Венгрия — Сальвадор — 10:1 (11 голов, 1982);
Франция — Парагвай — 7:3 (10 голов, 1958);
Франция — Англия — 4:6 (10 голов, 2026).

чОтметим, после первого тайма сборной Франции проигрывала со счётом 0:4.

В финале ЧМ-2026 сборная Испании встретится с национальной командой Аргентины. Игра состоится 19 июля, начало – 22:00 мск.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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