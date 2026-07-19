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Фото: никто из состава сборной англии не снял медаль после награждения на ЧМ-2026

Фото: никто из состава сборной англии не снял медаль после награждения на ЧМ-2026
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Состоялось награждение сборной Англии на чемпионате мира 2026 года. Подопечные Томаса Тухеля завоевали бронзовые медали после победы над национальной командой Франции в сверхрезультативном матче за третье место в плей-офф мирового первенства. Встреча завершилась со счётом 6:4.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

Никто из игроков команды «трёх львов» не снял медаль после награждения. Это вторая награда для Англии в истории на престижнейших турнирах сборных. Первая — была 60 лет назад, тогда родоначальники футбола завоевали золотые медали на турнире в 1966 году.

Матч за титул на ЧМ-2026 состоится сегодня, 19 июля. В нём сыграют Испания и Аргентина.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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