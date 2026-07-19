Фото: никто из состава сборной англии не снял медаль после награждения на ЧМ-2026

Состоялось награждение сборной Англии на чемпионате мира 2026 года. Подопечные Томаса Тухеля завоевали бронзовые медали после победы над национальной командой Франции в сверхрезультативном матче за третье место в плей-офф мирового первенства. Встреча завершилась со счётом 6:4.

Никто из игроков команды «трёх львов» не снял медаль после награждения. Это вторая награда для Англии в истории на престижнейших турнирах сборных. Первая — была 60 лет назад, тогда родоначальники футбола завоевали золотые медали на турнире в 1966 году.

Матч за титул на ЧМ-2026 состоится сегодня, 19 июля. В нём сыграют Испания и Аргентина.