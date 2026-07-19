Франция впервые с ЧМ-2014 осталась без медалей чемпионата мира

Сборная Франции впервые с 2014 года осталась без медалей чемпионата мира, уступив Англии (4:6) в матче за бронзу ЧМ-2026. Команды играли на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра встречи выступил венесуэльский судья Хесус Валенсуэла.

На чемпионате мира 2022 года в Катаре французы дошли до финала, где уступили действующим чемпионам, команде Аргентины (3:3, 2:4 пен.). На чемпионате мира — 2018 в России сборная Франции выиграла золото, переиграв в решающем матче Хорватию (4:2).

На ЧМ-2014 в Бразилии французская команда дошла до стадии четвертьфинала, где уступила будущим обладателям трофея сборной Германии (0:1).