«Мы выставили себя на посмешище». Мбаппе — о первом тайме матча за 3-е место на ЧМ-2026

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе поделился мыслями о матче за третье место на чемпионате мира 2026 года, в котором его команда уступила со счётом 4:6. По итогам первого тайма счёт встречи был 0:4.
«Было два совершенно разных тайма. В первом я понимаю, почему некоторые считают, что мы выставили себя на посмешище и не оправдали ожиданий. Я бы сказал, что мы были просто людьми — а так быть не может. Мы были совершенно ошеломлены, и они действительно вывели нас из этого состояния. Во втором тайме мы снова стали игроками высшего уровня, настоящими машинами мысли», — приводит слова Мбаппе официальный сайт ФИФА.
Франция впервые с ЧМ-2014 осталась без медалей. На мировом первенстве в 2018 году французы выиграли золото, а через четыре года стали серебряными призёрами.
- 19 июля 2026
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