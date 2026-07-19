Тухель объяснил, почему Англия едва не упустила победу над Францией при счёте 4:0

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу команды в матче за третье место ЧМ-2026 со сборной Франции (6:4). После первого тайма сборная Англии вела со счётом 4:0.
«Мы блестяще провели первый тайм, а во втором всё было очень непросто. Было видно, насколько многое может изменить всего один дополнительный день отдыха и разница в календаре. Мы невероятно устали и полностью вымотались за последние недели.
Поэтому я хочу выразить огромную признательность и уважение команде за тот характер, который она показала. То, как мы справились со всеми трудностями, было просто великолепно», — приводит слова Тухеля BBC.
Ранее Франция и Англия проиграли свои полуфиналы. «Трёхцветные» уступили Испании (0:2), а команда «трёх львов» — Аргентине (1:2).
- 19 июля 2026
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