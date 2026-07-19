15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тухель объяснил, почему Англия едва не упустила победу над Францией при счёте 4:0

Тухель объяснил, почему Англия едва не упустила победу над Францией при счёте 4:0
Комментарии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал победу команды в матче за третье место ЧМ-2026 со сборной Франции (6:4). После первого тайма сборная Англии вела со счётом 4:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

«Мы блестяще провели первый тайм, а во втором всё было очень непросто. Было видно, насколько многое может изменить всего один дополнительный день отдыха и разница в календаре. Мы невероятно устали и полностью вымотались за последние недели.

Поэтому я хочу выразить огромную признательность и уважение команде за тот характер, который она показала. То, как мы справились со всеми трудностями, было просто великолепно», — приводит слова Тухеля BBC.

Ранее Франция и Англия проиграли свои полуфиналы. «Трёхцветные» уступили Испании (0:2), а команда «трёх львов» — Аргентине (1:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Первые за 60 лет медали Англии на ЧМ! Нереальное шоу с Францией с 10 голами – как это было
Первые за 60 лет медали Англии на ЧМ! Нереальное шоу с Францией с 10 голами – как это было
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android