Сборная Англии во второй раз в истории финишировала в топ-3 чемпионата мира

Сборная Англии во второй раз в своей истории финишировала в тройке сильнейших команд на чемпионате мира, одержав победу над Францией (6:4) в матче за бронзовые медали ЧМ-2026. Команды играли на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра встречи выступил венесуэльский судья Хесус Валенсуэла.

Англичане не могли войти в тройку сильнейших команд мира с 1966 года, когда в финале домашнего ЧМ-1966 они обыграли сборную Германии (4:2 д. вр.) и стали чемпионами мира.

Сборная Франции заняла четвёртое место и осталась без медалей впервые с ЧМ-2014. Победитель турнира определится в финальном матче между сборными Испании и Аргентины, который состоится в воскресенье, 19 июля.