Сборная Англии во второй раз в истории финишировала в топ-3 чемпионата мира
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Сборная Англии во второй раз в своей истории финишировала в тройке сильнейших команд на чемпионате мира, одержав победу над Францией (6:4) в матче за бронзовые медали ЧМ-2026. Команды играли на стадионе «Хард Рок» (Майами, Флорида, США). В качестве главного арбитра встречи выступил венесуэльский судья Хесус Валенсуэла.
ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3' 0:2 Конса – 18' 0:3 Сака – 37' 0:4 Сака – 45+1' 1:4 Мбаппе – 48' 2:4 Баркола – 54' 3:4 Мбаппе – 66' 3:5 Сака – 87' 4:5 Дембеле – 90+6' 4:6 Беллингем – 90+8'
Англичане не могли войти в тройку сильнейших команд мира с 1966 года, когда в финале домашнего ЧМ-1966 они обыграли сборную Германии (4:2 д. вр.) и стали чемпионами мира.
Сборная Франции заняла четвёртое место и осталась без медалей впервые с ЧМ-2014. Победитель турнира определится в финальном матче между сборными Испании и Аргентины, который состоится в воскресенье, 19 июля.
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