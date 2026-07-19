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Стал известен лучший игрок результативного матча за бронзу на ЧМ-2026 Англия — Франция

Стал известен лучший игрок результативного матча за бронзу на ЧМ-2026 Англия — Франция
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Нападающий и капитан сборной Англии Букайо Сака признан Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим игроком матча за третье место на чемпионате мира 2026 года, в котором его команда победила национальную команду Франции со счётом 6:4.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

Крайний нападающий «трёх львов» вышел на поле в стартовом составе и провёл все 90 минут. Вингер отметился хет-триком, а его пятый мяч с 11-метровой отметки принёс англичанам победу и первую за 60 лет медаль на престижнейшем соревновании сборных.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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