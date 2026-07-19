Стал известен лучший игрок результативного матча за бронзу на ЧМ-2026 Англия — Франция

Нападающий и капитан сборной Англии Букайо Сака признан Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим игроком матча за третье место на чемпионате мира 2026 года, в котором его команда победила национальную команду Франции со счётом 6:4.

Крайний нападающий «трёх львов» вышел на поле в стартовом составе и провёл все 90 минут. Вингер отметился хет-триком, а его пятый мяч с 11-метровой отметки принёс англичанам победу и первую за 60 лет медаль на престижнейшем соревновании сборных.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.