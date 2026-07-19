Стал известен лучший игрок результативного матча за бронзу на ЧМ-2026 Англия — Франция
Поделиться
Нападающий и капитан сборной Англии Букайо Сака признан Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим игроком матча за третье место на чемпионате мира 2026 года, в котором его команда победила национальную команду Франции со счётом 6:4.
ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3' 0:2 Конса – 18' 0:3 Сака – 37' 0:4 Сака – 45+1' 1:4 Мбаппе – 48' 2:4 Баркола – 54' 3:4 Мбаппе – 66' 3:5 Сака – 87' 4:5 Дембеле – 90+6' 4:6 Беллингем – 90+8'
Крайний нападающий «трёх львов» вышел на поле в стартовом составе и провёл все 90 минут. Вингер отметился хет-триком, а его пятый мяч с 11-метровой отметки принёс англичанам победу и первую за 60 лет медаль на престижнейшем соревновании сборных.
Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 июля 2026
-
03:11
-
03:05
-
03:05
-
03:02
-
02:58
-
02:52
-
02:51
-
02:39
-
02:39
-
02:36
-
02:31
-
02:30
-
02:25
-
02:20
-
02:18
-
02:14
-
02:07
-
02:05
-
02:02
-
01:52
-
01:52
-
01:44
-
01:38
-
01:37
-
01:33
-
01:32
-
01:24
-
01:21
-
01:19
-
01:17
-
01:13
-
01:12
-
01:00
-
01:00
-
00:56