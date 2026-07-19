«Это позор для Дешама». Мбаппе прокомментировал поражение Франции в игре за бронзу ЧМ
Поделиться
Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе остался недоволен результатом матча за третье место на чемпионате мира 2026 года, в котором его команда уступила со счётом 4:6. По итогам первого тайма счёт встречи был 0:4.
ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3' 0:2 Конса – 18' 0:3 Сака – 37' 0:4 Сака – 45+1' 1:4 Мбаппе – 48' 2:4 Баркола – 54' 3:4 Мбаппе – 66' 3:5 Сака – 87' 4:5 Дембеле – 90+6' 4:6 Беллингем – 90+8'
«В итоге мы не победили, и это позор для тренера [Дидье Дешама]. Мы хотели сделать для него что-то хорошее. Первый тайм создает впечатление, что мы его подвели — мы совсем не хотели, чтобы он так себя чувствовал. Но этот матч не запятнает наследие Дидье Дешама», — приводит слова Мбаппе официальный сайт ФИФА.
Ранее сообщалось, что Дешам покинет сборную Франции. Данный матч стал его последним за 14 лет в сборной. Национальная команда «трёхцветных» впервые с ЧМ-2014 осталась без медалей.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 июля 2026
-
03:11
-
03:05
-
03:05
-
03:02
-
02:58
-
02:52
-
02:51
-
02:39
-
02:39
-
02:36
-
02:31
-
02:30
-
02:25
-
02:20
-
02:18
-
02:14
-
02:07
-
02:05
-
02:02
-
01:52
-
01:52
-
01:44
-
01:38
-
01:37
-
01:33
-
01:32
-
01:24
-
01:21
-
01:19
-
01:17
-
01:13
-
01:12
-
01:00
-
01:00
-
00:56