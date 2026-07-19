«Это позор для Дешама». Мбаппе прокомментировал поражение Франции в игре за бронзу ЧМ

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе остался недоволен результатом матча за третье место на чемпионате мира 2026 года, в котором его команда уступила со счётом 4:6. По итогам первого тайма счёт встречи был 0:4.

«В итоге мы не победили, и это позор для тренера [Дидье Дешама]. Мы хотели сделать для него что-то хорошее. Первый тайм создает впечатление, что мы его подвели — мы совсем не хотели, чтобы он так себя чувствовал. Но этот матч не запятнает наследие Дидье Дешама», — приводит слова Мбаппе официальный сайт ФИФА.

Ранее сообщалось, что Дешам покинет сборную Франции. Данный матч стал его последним за 14 лет в сборной. Национальная команда «трёхцветных» впервые с ЧМ-2014 осталась без медалей.