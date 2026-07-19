15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это позор для Дешама». Мбаппе прокомментировал поражение Франции в игре за бронзу ЧМ

«Это позор для Дешама». Мбаппе прокомментировал поражение Франции в игре за бронзу ЧМ
Комментарии

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе остался недоволен результатом матча за третье место на чемпионате мира 2026 года, в котором его команда уступила со счётом 4:6. По итогам первого тайма счёт встречи был 0:4.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

«В итоге мы не победили, и это позор для тренера [Дидье Дешама]. Мы хотели сделать для него что-то хорошее. Первый тайм создает впечатление, что мы его подвели — мы совсем не хотели, чтобы он так себя чувствовал. Но этот матч не запятнает наследие Дидье Дешама», — приводит слова Мбаппе официальный сайт ФИФА.

Ранее сообщалось, что Дешам покинет сборную Франции. Данный матч стал его последним за 14 лет в сборной. Национальная команда «трёхцветных» впервые с ЧМ-2014 осталась без медалей.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Стал известен лучший игрок результативного матча за бронзу на ЧМ-2026 Англия — Франция
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android