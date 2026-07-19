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Дешам назвал виновного в поражении сборной Франции в матче за бронзу с Англией на ЧМ-2026

Дешам назвал виновного в поражении сборной Франции в матче за бронзу с Англией на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение команды в матче за третье место ЧМ-2026 со сборной Англии (4:6). По ходу матча сборная Англии вела со счётом 4:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

«Очевидно, это поражение. Первый тайм мы провели ужасно. Но мы хорошо отреагировали. У нас было два шанса сравнять счет — 4:4. После этого мы немного активизировались, что мы и умеем делать. К сожалению, это моя вина; я не сделал того, что нужно было в первом тайме», — приводит слова Дешама L'Équipe.

Ранее сообщалось, что сборная Франции впервые с 2014 года осталась без медалей чемпионата мира, уступив Англии (4:6) в матче за бронзу ЧМ-2026.

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