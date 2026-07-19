Дешам назвал виновного в поражении сборной Франции в матче за бронзу с Англией на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам прокомментировал поражение команды в матче за третье место ЧМ-2026 со сборной Англии (4:6). По ходу матча сборная Англии вела со счётом 4:0.

«Очевидно, это поражение. Первый тайм мы провели ужасно. Но мы хорошо отреагировали. У нас было два шанса сравнять счет — 4:4. После этого мы немного активизировались, что мы и умеем делать. К сожалению, это моя вина; я не сделал того, что нужно было в первом тайме», — приводит слова Дешама L'Équipe.

Ранее сообщалось, что сборная Франции впервые с 2014 года осталась без медалей чемпионата мира, уступив Англии (4:6) в матче за бронзу ЧМ-2026.