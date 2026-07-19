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Губерниев отреагировал на отсутствие жеребьёвки в Суперкубке России, упомянув финал ЧМ

Губерниев отреагировал на отсутствие жеребьёвки в Суперкубке России, упомянув финал ЧМ
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Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на то, что в матче OLIMPBET Суперкубка России между «Зенитом» и «Спартаком» (1:1, 4:2 пен.) не проводилась жеребьёвка для выбора ворот перед серий пенальти.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Сейчас успешно провёл жеребьёвку — какое съесть мороженое??? Шоколадное или пломбир??? И жеребьёвка показала — жри, Дима, пломбир…

Ладно, не было никакой жеребьёвки!!! Я просто съел пломбир и всё!!! Съел уверенно и без проблем!!! Как в финале футбольного ЧМ Испания уверенно обыграет выскочек из Аргентины!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Спартак» вёл в счёте до 90+8-й минуты (забил Кристофер Мартинс), после чего экс-нападающий команды Александр Соболев реализовал 11-метровый удар и сравнял счёт. Футболист отметил взятие ворот перед трибуной красно-белых, после чего со спартаковских трибун полетели посторонние предметы. Затем арбитр Евгений Буланов по соображениям безопасности решил, что серию пенальти стоит проводить в ворота перед фанатами «Зенита».

Финал ЧМ-2026 между Испанией и Аргентиной состоится сегодня, 19 июля. Начало — в 22:00 мск.

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