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Лионель Месси догонит или обойдёт Килиана Мбаппе по голам на ЧМ?

Лионель Месси догонит или обойдёт Килиана Мбаппе по голам на ЧМ?
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На чемпионате мира 2026 года остался один матч — встреча за титул, в которой сойдутся сборные Испании и Аргентины. На данный момент одной из интриг турнира является, сможет ли звёздный форвард сборной «альбиселесте» Лионель Месси догнать или обойти французского нападающего Килиана Мбаппе по числу голов на текущем мировом первенстве.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию ответить на вопрос голосования: «Лионель Месси догонит или обойдёт Килиана Мбаппе по голам на ЧМ?»

Проголосовать в опросе также можно на сайте.

Напомним, в матче за бронзовые медали Франция проиграла Англии (4:6), а форвард Мбаппе оформил дубль, который позволил ему выйти на чистое первое место в гонке бомбардиров этого розыгрыша. В активе Килиана теперь 10 мячей, а Месси за матч до окончания турнира имеет восемь голов.

Матч Аргентины с Испанией в финале ЧМ-2026 состоится сегодня, 19 июля. Начало — в 22:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    
Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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