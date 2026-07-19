Лионель Месси догонит или обойдёт Килиана Мбаппе по голам на ЧМ?

На чемпионате мира 2026 года остался один матч — встреча за титул, в которой сойдутся сборные Испании и Аргентины. На данный момент одной из интриг турнира является, сможет ли звёздный форвард сборной «альбиселесте» Лионель Месси догнать или обойти французского нападающего Килиана Мбаппе по числу голов на текущем мировом первенстве.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию ответить на вопрос голосования: «Лионель Месси догонит или обойдёт Килиана Мбаппе по голам на ЧМ?»

Проголосовать в опросе также можно на сайте.

Напомним, в матче за бронзовые медали Франция проиграла Англии (4:6), а форвард Мбаппе оформил дубль, который позволил ему выйти на чистое первое место в гонке бомбардиров этого розыгрыша. В активе Килиана теперь 10 мячей, а Месси за матч до окончания турнира имеет восемь голов.

Матч Аргентины с Испанией в финале ЧМ-2026 состоится сегодня, 19 июля. Начало — в 22:00 мск.