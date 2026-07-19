Сборная Англия впервые в истории выиграла бронзу чемпионата мира

Национальная команда Англии впервые в истории выиграла бронзу чемпионата мира по футболу. В матче за третье место ЧМ-2026 англичане обыграли национальную команду Франции со счётом 6:4.

Для Англии эта медаль стала второй в истории на чемпионате мира. В 1966 году сборная Англии завоевала золото.

Ранее сообщалось, что сборная Франции впервые с 2014 года осталась без медалей чемпионата мира, уступив Англии (4:6) в матче за бронзу ЧМ-2026.

В финале ЧМ-2026 сборная Испании встретится с национальной командой Аргентины. Игра состоится 19 июля, начало – 22:00 мск.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.