Александр Елагин высказался о победе Англии над Францией со счётом 6:4 в игре за бронзу ЧМ

Футбольный комментатор Александр Елагин высказался о победе сборной Англии над Францией (6:4) в матче за третье место на чемпионате мира — 2026, а также оценил работу, проделанную главным тренером британцев Томасом Тухелем.

«Подробный разговор о выступлении сборной Англии на ЧМ-2026 впереди. А пока выскажу своё мнение по самым горячим следам. Так вот, считаю, «Три Льва» под руководством немца Томаса Тухеля выступили очень неплохо. Не отлично — это понятно, Отлично — это только в случае выигрыша Кубка мира. На мой взгляд, Тухелю удалось главное — сделать команду, в которой действительно все игроки следовали мушкетёрскому девизу «Один за всех — все за одного».

Ярчайшее подтверждение моих слов — момент, когда в матче за третье место Джуд Беллингем отказался пробить пенальти, отдав мяч Букайо Саке, чтобы тот сотворил хет-трик. А ведь Джуд — ещё тот эгоист (в футбольном, конечно, плане, особенно, когда дело касается голов). Сака сделал свой второй хет-трик в карьере игрока сборной Англии, кстати, и второй подряд! А в общем — 93-й по счёту в истории «Трёх Львов» с 1882-года (18 февраля 1882-го счёт английским хет-рикам открыл Говард Вотан в игре с Ирландией в Белфасте. Тот матч завершился оглушительной победой англичан 13:0; в той же встрече был «сотворён» и второй хет-трик, автором которого стал 23-летний Артур Браун).

А 92-й и первый в исполнении Саки случился в отборе Евро-2024 на «Олд Траффорд» 19-го июня 2023 года с Македонией — 7:0. Сака — 38-я, 47-я, 51-я. Нападающему «Арсенала» в тот день исполнилось 21 год и 287 дней. Когда поутихнут страсти по поводу болезненного поражения в полуфинале от Аргентины, думаю, английские футбольные эксперты по достоинству оценят и работу Тухеля, и действия своих футболистов. Ругаться и сводить счёты просто нет времени. 26- сентября 2026-го Англия принимает Испанию в матче Лиги Наций. Кого будет принимает Англия на «Уэмбли»? Чемпиона или вице-чемпиона мира?» — задался вопросом Елагин в телеграм-канале.