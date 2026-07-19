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Мбаппе высказался о том, что побил рекорд Месси по голам в истории чемпионатов мира

Мбаппе высказался о том, что побил рекорд Месси по голам в истории чемпионатов мира
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Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о том, что стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Француз забил 22-й гол в 22-м матче на чемпионатах мира. По этому показателю он обошёл форварда сборной Аргентины Лионеля Месси (21).

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

«Лео забивает постоянно. В финале он забьёт, это точно! Я же стараюсь помогать своей команде забивать.
Конечно, когда ты забиваешь так много на чемпионатах мира, это выводит тебя на определённый уровень. Но я бы предпочёл не быть лучшим бомбардиром в истории турнира и сыграть завтрашний матч. Для наследия это здорово — осознавать, что я был одним из таких игроков. Но сейчас это не то, о чём я думаю», — приводит слова Мбаппе L'Équipe.

В финале ЧМ-2026 сборная Испании встретится с национальной командой Аргентины. Игра состоится 19 июля, начало – 22:00 мск.

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