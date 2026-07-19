Мбаппе высказался о том, что побил рекорд Месси по голам в истории чемпионатов мира

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о том, что стал лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира. Француз забил 22-й гол в 22-м матче на чемпионатах мира. По этому показателю он обошёл форварда сборной Аргентины Лионеля Месси (21).
«Лео забивает постоянно. В финале он забьёт, это точно! Я же стараюсь помогать своей команде забивать.
Конечно, когда ты забиваешь так много на чемпионатах мира, это выводит тебя на определённый уровень. Но я бы предпочёл не быть лучшим бомбардиром в истории турнира и сыграть завтрашний матч. Для наследия это здорово — осознавать, что я был одним из таких игроков. Но сейчас это не то, о чём я думаю», — приводит слова Мбаппе L'Équipe.
В финале ЧМ-2026 сборная Испании встретится с национальной командой Аргентины. Игра состоится 19 июля, начало – 22:00 мск.
- 19 июля 2026
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