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Шоу в перерыве финала ЧМ по футболу 2026: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Шоу в перерыве финала ЧМ-2026: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию
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В перерыве финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Аргентины состоится масштабное шоу, организованное ФИФА. Команды будут играть на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Концерт начнётся после истечения первых 45 минут игры. Главными звёздами станут исполнители Джастин Бибер, Шакира, Мадонна и группа BTS. В числе других участников: Burna Boy, Dai Dai, дирижёр Густаво Дудамель и группа Coldplay.

Ранее сообщалось, что из-за выступлений перерыв в матче может превысить регламентированные 15 минут.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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