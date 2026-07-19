Шоу в перерыве финала ЧМ-2026: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

В перерыве финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Аргентины состоится масштабное шоу, организованное ФИФА. Команды будут играть на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Концерт начнётся после истечения первых 45 минут игры. Главными звёздами станут исполнители Джастин Бибер, Шакира, Мадонна и группа BTS. В числе других участников: Burna Boy, Dai Dai, дирижёр Густаво Дудамель и группа Coldplay.

Ранее сообщалось, что из-за выступлений перерыв в матче может превысить регламентированные 15 минут.