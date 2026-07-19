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Рабьо раскритиковал партнёров по сборной Франции за матч с Англией на ЧМ-2026

Рабьо раскритиковал партнёров по сборной Франции за матч с Англией на ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо раскритиковал партнёров по команде после поражения в матче за бронзу ЧМ-2026 со сборной Англии (4:6).

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

«Мы вышли на первый тайм довольно позорно. Я увидел от некоторых игроков такое поведение, которого раньше никогда не встречал в матчах подобного уровня. Это совершенно недопустимо и разочаровывает в нашей последней игре на турнире.

Нужно было продолжать работать до самого конца, нельзя просто опускать руки и играть спустя рукава после разочарования в полуфинале с Испанией. К счастью, мы смогли собраться и поговорили в перерыве.
Нужно было проявить гордость и показать совсем другой настрой. Во втором тайме стало значительно лучше, но то, как мы начали матч, остаётся большим разочарованием», — приводит слова Рабьо Footmercato.

По ходу матча сборная Франции проигрывала со счётом 0:4.

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