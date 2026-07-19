Рабьо раскритиковал партнёров по сборной Франции за матч с Англией на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Франции Адриен Рабьо раскритиковал партнёров по команде после поражения в матче за бронзу ЧМ-2026 со сборной Англии (4:6).
«Мы вышли на первый тайм довольно позорно. Я увидел от некоторых игроков такое поведение, которого раньше никогда не встречал в матчах подобного уровня. Это совершенно недопустимо и разочаровывает в нашей последней игре на турнире.
Нужно было продолжать работать до самого конца, нельзя просто опускать руки и играть спустя рукава после разочарования в полуфинале с Испанией. К счастью, мы смогли собраться и поговорили в перерыве.
Нужно было проявить гордость и показать совсем другой настрой. Во втором тайме стало значительно лучше, но то, как мы начали матч, остаётся большим разочарованием», — приводит слова Рабьо Footmercato.
По ходу матча сборная Франции проигрывала со счётом 0:4.
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