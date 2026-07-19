15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Лишь два футболиста в истории футбола забили больше в рамках одного ЧМ, чем Мбаппе

Лишь два футболиста в истории футбола забили больше в рамках одного ЧМ, чем Мбаппе
Комментарии

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе завершил чемпионат мира 2026 года с 10 голами в восьми матчах. Это третий показатель в рамках одного розыгрыша мирового первенства.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

Как сообщает официальный сайт ФИФА, единственными игроками, забившими больше голов, чем Килиан в рамках одного чемпионата мира, были Шандор Кочиш (11 голов за Венгрию в 1954 году) и Жюст Фонтен (13 голов за Францию ​​в 1958 году).

Отметим, в матче за бронзовые медали сборная Франции проиграла Англии (4:6). Мбаппе оформил в этой игре дубль. Таким образом, «трёхцветные» завершили турнир на четвёртом месте. Мбаппе на данный момент с 10 мячами возглавляет гонку бомбардиров.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Опрос
Лионель Месси догонит или обойдёт Килиана Мбаппе по голам на ЧМ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android