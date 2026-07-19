Лишь два футболиста в истории футбола забили больше в рамках одного ЧМ, чем Мбаппе

Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе завершил чемпионат мира 2026 года с 10 голами в восьми матчах. Это третий показатель в рамках одного розыгрыша мирового первенства.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, единственными игроками, забившими больше голов, чем Килиан в рамках одного чемпионата мира, были Шандор Кочиш (11 голов за Венгрию в 1954 году) и Жюст Фонтен (13 голов за Францию ​​в 1958 году).

Отметим, в матче за бронзовые медали сборная Франции проиграла Англии (4:6). Мбаппе оформил в этой игре дубль. Таким образом, «трёхцветные» завершили турнир на четвёртом месте. Мбаппе на данный момент с 10 мячами возглавляет гонку бомбардиров.