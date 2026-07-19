Лишь два футболиста в истории футбола забили больше в рамках одного ЧМ, чем Мбаппе
Поделиться
Нападающий и капитан сборной Франции Килиан Мбаппе завершил чемпионат мира 2026 года с 10 голами в восьми матчах. Это третий показатель в рамках одного розыгрыша мирового первенства.
ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3' 0:2 Конса – 18' 0:3 Сака – 37' 0:4 Сака – 45+1' 1:4 Мбаппе – 48' 2:4 Баркола – 54' 3:4 Мбаппе – 66' 3:5 Сака – 87' 4:5 Дембеле – 90+6' 4:6 Беллингем – 90+8'
Как сообщает официальный сайт ФИФА, единственными игроками, забившими больше голов, чем Килиан в рамках одного чемпионата мира, были Шандор Кочиш (11 голов за Венгрию в 1954 году) и Жюст Фонтен (13 голов за Францию в 1958 году).
Отметим, в матче за бронзовые медали сборная Франции проиграла Англии (4:6). Мбаппе оформил в этой игре дубль. Таким образом, «трёхцветные» завершили турнир на четвёртом месте. Мбаппе на данный момент с 10 мячами возглавляет гонку бомбардиров.
Материалы по теме
Комментарии
- 19 июля 2026
-
04:46
-
04:40
-
04:30
-
04:13
-
04:12
-
04:03
-
03:57
-
03:57
-
03:41
-
03:26
-
03:23
-
03:21
-
03:18
-
03:11
-
03:05
-
03:05
-
03:02
-
02:58
-
02:52
-
02:51
-
02:39
-
02:39
-
02:36
-
02:31
-
02:30
-
02:25
-
02:20
-
02:18
-
02:14
-
02:07
-
02:05
-
02:02
-
01:52
-
01:52
-
01:44