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Мбаппе обратился к Дешаму после драматичного матча с Англией на ЧМ-2026

Мбаппе обратился к Дешаму после драматичного матча с Англией на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе обратился к главному тренеру команды Дидье Дешаму после поражения в матче за третье место ЧМ-2026 со сборной Англии (4:6).

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

«Сегодня твой последний танец. Ты так много нам дал. Мы должны были подарить тебе лучший финал, но нам не удалось этого сделать. Очень сложно подобрать слова, чтобы описать всё, что ты сделал за 14 лет, ведь ты был одним из главных творцов возрождения этой команды. Люди не всегда умели оценить твоё величие, но время и история всё расставят по своим местам…», — приводит слова Мбаппе L'Équipe.

Для Дешама этот матч вероятнее стал последним на посту главного тренера сборной Франции.

Дешам возглавлял сборную Франции с 2012 года. За это время команда выиграла чемпионат мира — 2018, дошла до финала ЧМ-2022, стала финалистом Евро-2016 и победителем Лиги наций в 2021 году.

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