15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глушаков выделил двух игроков «Спартака» после матча Суперкубка России с «Зенитом»

Глушаков выделил двух игроков «Спартака» после матча Суперкубка России с «Зенитом»
Комментарии

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков высказался о двух игроках красно-белых поражения от «Зенита» в матче OLIMPBET Суперкубка России (1:1, 2:4 пен.). Команды играли на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Конечно, «Спартаку», как и с Барко, стоит продолжать отношения с Мартинсом, потому что это два ведущих игрока, которые делают результат. Все амбициозные футболисты хотят играть. И видно было, когда его (Мартинса) меняли, то у него были небольшие конфликты с тренером. Это нормально, потому что каждый хочет играть. Но я думаю, они урегулировали эти все вопросы и нашли какой-то компромисс», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

Отметим, Мартинс забил единственный мяч своей команды в основное время матча.

Материалы по теме
Губерниев отреагировал на отсутствие жеребьёвки в Суперкубке России, упомянув финал ЧМ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android