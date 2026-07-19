Глушаков выделил двух игроков «Спартака» после матча Суперкубка России с «Зенитом»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков высказался о двух игроках красно-белых поражения от «Зенита» в матче OLIMPBET Суперкубка России (1:1, 2:4 пен.). Команды играли на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска.

«Конечно, «Спартаку», как и с Барко, стоит продолжать отношения с Мартинсом, потому что это два ведущих игрока, которые делают результат. Все амбициозные футболисты хотят играть. И видно было, когда его (Мартинса) меняли, то у него были небольшие конфликты с тренером. Это нормально, потому что каждый хочет играть. Но я думаю, они урегулировали эти все вопросы и нашли какой-то компромисс», — сказал Глушаков в эфире «Матч ТВ».

Отметим, Мартинс забил единственный мяч своей команды в основное время матча.