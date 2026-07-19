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Чернов раскритиковал Джику, а потом объяснился перед фанатами «Спартака» после Суперкубка

Чернов раскритиковал Джику, а потом объяснился перед фанатами «Спартака» после Суперкубка
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Бывший защитник московского «Спартака» Никита Чернов раскритиковал игрока обороны красно-белых Александера Джику после поражения столичной команды от «Зенита» (1:1, 2:4 пен.) в матче OLIMPBET Суперкубка России, а после объяснился перед поклонниками клуба. Сине-бело-голубые сравняли счёт на 90+8-й минуте благодаря пенальти за игру рукой Джику в собственной штрафной. После матча Чернов выложил фото африканца и подписал: «Красавец, спору нет!»

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«Честно говоря, у меня не было ни единого грамма сомнений, что «Спартак» возьмёт кубок до 94-й минуты. В команде осталась масса моих друзей и товарищей, клуб стал мне далеко не безразличен, а потому я искренне переживал за красно-белых сегодня. И тут такой кошмар. Не буду оценивать игру Джику с профессиональной точки зрения. Но сказать, что парень огорчил меня и вызвал бурю негативных эмоций — не сказать ничего. Сейчас в сухом остатке — осталась досада.

Но каким же большим удивлением для меня стал тот факт, что мой пост кто-то из болельщиков красно-белых интерпретировал как «боление за «Зенит». Ребят. Когда болеют за «Зенит», не выкладывают фотографии игрока «Спартака», лишившего КБ кубка. Мой пост про огорчение — а не про радость», — написал Чернов в телеграм-канале.

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