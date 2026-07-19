Расписание матчей ЧМ по футболу — 2026 на 19 июля 2026 года

Сегодня, 19 июля, состоится финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей чемпионата мира — 2026 на 19 июля (время московское):

22:00. Испания — Аргентина.

Ранее в полуфиналах чемпионата мира 2026 года сборная Испании победила национальную команду Франции (2:0), а Аргентина одержала волевую победу над Англией (2:1). В матче за бронзу Англия оказалась сильнее Франции — 6:4.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).