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Кто будет судить финал ЧМ по футболу 2026: арбитр матча Испания — Аргентина

Кто будет судить финал ЧМ по футболу 2026: арбитр матча Испания — Аргентина
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Сегодня, 19 июля, пройдёт титульный матч на чемпионате мира 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Встреча состоится на стадионе «Метлайф» в американском Ист-Ратерфорде. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию также можно будет посмотреть в сервисе Okko. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Главный судья встречи — словенский арбитр Славко Винчич. Его помощники в данный встрече — соотечественники Томаж Кланчник и Андраж Ковачич. Четвёртый судья — Адхам Махадме, резервный ассистент — Мохаммад Аль-Калаф (оба — Иордания).

Ранее в матче за бронзу Англия одолела Францию со счётом 6:4. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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