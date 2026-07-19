Джуд Беллингем установил бомбардирский рекорд сборной Англии
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Семь голов Джуда Беллингема — это лучший результат среди всех игроков сборной Англии за один чемпионат мира или чемпионат Европы в истории, сообщает Sky Sport.
ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3' 0:2 Конса – 18' 0:3 Сака – 37' 0:4 Сака – 45+1' 1:4 Мбаппе – 48' 2:4 Баркола – 54' 3:4 Мбаппе – 66' 3:5 Сака – 87' 4:5 Дембеле – 90+6' 4:6 Беллингем – 90+8'
Беллингем забил гол в матче за третье место ЧМ-2026 со сборной Франции (6:4). На ЧМ-2026 Беллингем принял участие в восьми матчах, в которых записал в свой актив семь голов и сделал одну результативную передачу.
Национальная команда Англии впервые в истории выиграла бронзу чемпионата мира по футболу. Для Англии эта медаль стала второй в истории на чемпионате мира. В 1966 году сборная Англии завоевала золото.
В финале ЧМ-2026 сборная Испании встретится с национальной командой Аргентины. Игра состоится 19 июля, начало – 22:00 мск.
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