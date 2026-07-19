Испания — Аргентина: история встреч на 19 июля 2026 года, статистика личных встреч

Сегодня, 19 июля, состоится финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Испании и Аргентины. Команды будут играть на стадионе «Метлайф» в Ист-Ратерфорд (Нью-Джерси, США). Встречу обслужит бригада арбитров во главе со словенским судьёй Славко Винчичем. Начало — в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч команд.

Последние пять матчей между сборными Аргентины и Испании:

27.03.2018. Товарищеский матч. Испания — Аргентина — 6:1;

07.09.2010. Товарищеский матч. Аргентина — Испания — 4:1;

14.11.2009. Товарищеский матч. Испания — Аргентина — 2:1;

11.10.2006. Товарищеский матч. Испания — Аргентина — 2:1;

17.11.1999. Товарищеский матч. Испания — Аргентина — 0:2.

Единственный официальный матч в истории между этими командами состоялся на групповом этапе ЧМ-1966. Тогда сильнее был южноамериканский коллектив — 2:1.

Всего испанцы и аргентинцы играли друг с другом 14 раз. Шесть раз победу одержала «Ла Фурия Роха», столько же побед у «альбиселесте». Ещё две встречи завершились вничью. Суммарно испанская команда забила 19 голов в ворота южноамериканского коллектива, аргентинцы отличились 18 раз.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.