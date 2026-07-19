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Финал ЧМ по футболу 2026: кто играет, во сколько начало матча, где смотреть прямую трансляцию

Финал ЧМ-2026: кто играет, во сколько начало матча, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 19 июля, состоится матч финала чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Испании и Аргентины. Игра пройдёт на стадионе «Метлайф» (Ист-Ратерфорд, США). Главный арбитр — Славко Винчич (Словения). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск. Прямая трансляция встречи будет на телеканале «Матч ТВ».

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, ранее сборная Англии стала обладателем бронзовых медалей ЧМ-2026, обыграв в матче за третье место национальную команду Франции со счётом 6:4.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня. Финал турнира пройдёт в американском Ист-Ратерфорде 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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