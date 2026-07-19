Появилось видео победной раздевалки «Зенита» после Суперкубка России со «Спартаком»
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Футболисты «Зенита» в раздевалке отметили победу в OLIMPBET Суперкубке России над «Спартаком». Победу одержали петербуржцы в серии послематчевых 11-метровых (1:1, 4:2 пен.). Встреча состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра игры выступил Евгений Буланов.
OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25' 1:1 Соболев – 90+8'
После игры телеграм-канал сине-бело-голубых показал празднования команды.
Первый мяч в матче забил полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс, а нападающий «Зенита» Александр Соболев сравнял счёт, реализовав пенальти за игру рукой защитника красно-белых Александера Джику.
«Зенит» является действующим чемпионом России. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России минувшего сезона.
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