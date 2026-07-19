Появилось видео победной раздевалки «Зенита» после Суперкубка России со «Спартаком»

Футболисты «Зенита» в раздевалке отметили победу в OLIMPBET Суперкубке России над «Спартаком». Победу одержали петербуржцы в серии послематчевых 11-метровых (1:1, 4:2 пен.). Встреча состоялась на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде. В качестве главного арбитра игры выступил Евгений Буланов.

После игры телеграм-канал сине-бело-голубых показал празднования команды.

Первый мяч в матче забил полузащитник красно-белых Кристофер Мартинс, а нападающий «Зенита» Александр Соболев сравнял счёт, реализовав пенальти за игру рукой защитника красно-белых Александера Джику.

«Зенит» является действующим чемпионом России. Красно-белые выиграли Фонбет Кубок России минувшего сезона.