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Где смотреть финал ЧМ по футболу 2026: матч Испания — Аргентина, кто покажет

Где смотреть финал ЧМ по футболу 2026: матч Испания — Аргентина, кто покажет
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Сегодня, 19 июля, в финале чемпионата мира-2026 встретятся сборные Испании и Аргентины. Решающий матч турнира состоится на стадионе «МетЛайф» в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси (США). Главным арбитром назначен словенец Славко Винчич. Начало встречи — в 22:00 мск, прямую трансляцию покажет телеканал «Матч ТВ».

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее сборная Англии выиграла бронзовые медали ЧМ-2026, победив команду Франции в матче за третье место со счётом 6:4.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим обладателем трофея является сборная Аргентины, которая в финале 2022 года обыграла Францию.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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