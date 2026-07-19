Экс-игрок «Барселоны» Франсишку Тринкау стал одноклубником Сперцяна в «Аль-Ахли»

Саудовский «Аль-Ахли» официально объявил о трансфере вингера сборной Португалии Франсишку Тринкау из лиссабонского «Спортинга». Как сообщает пресс-служба клуба из города Джидда, с 26-летним футболистом был подписан четырёхлетний контракт — до лета 2030 года.

«Я очень рад присоединиться к «Аль-Ахли». Я понимаю ценность, историю и фанатскую базу этого великого клуба. Страсть болельщиков «Аль-Ахли» была одной из главных причин, побудивших меня сделать этот шаг. Я обещаю бороться вместе с товарищами по команде за успех и радовать болельщиков», — приводит слова Тринкау официальный сайт «Аль-Ахли».

Тринкау выступал за испанскую «Барселону» в сезоне-2020/2021, после чего провёл два года на правах аренды в «Вулверхэмптоне» и «Спортинге», а летом 2023-го подписал с португальцами полноценный контракт. Ранее «Аль-Ахли» приобрёл воспитанника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. По данным СМИ, саудовский клуб заплатил за армянина и португальца € 21,9 млн и € 39,35 млн.