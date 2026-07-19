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Соболев опубликовал пост после скандальной победы «Зенита» над «Спартаком» в Суперкубке

Соболев опубликовал пост после скандальной победы «Зенита» над «Спартаком» в Суперкубке
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев опубликовал пост после игры с московским «Спартаком» в матче OLIMPBET Суперкубка России, где сине-бело-голубые переиграли красно-белых — 1:1, 4:2 пен.

OLIMPBET Суперкубок России 2026 . Финал
18 июля 2026, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
4 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Мартинс – 25'     1:1 Соболев – 90+8'    

«+1🏆 Щас чё?» — написал Соболев в своём телеграм-канале.

Соболев выступал за московский клуб с 2020 по 2024 годы, после чего перешёл в «Зенит». В активе Соболева два трофея с сине-бело-голубыми. До Суперкубка страны он завоёвывал с клубом титул чемпиона России. В составе красно-белых Александр брал Кубок России в 2022 году.

Отметим, в данной встрече Соболев реализовал 11-метровый удар, сравняв счёт в компенсированное ко второму тайму время. Футболист отметил взятие ворот перед трибуной красно-белых, после чего со спартаковских трибун полетели посторонние предметы.

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