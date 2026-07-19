Тчуамени рассказал о речи Дешама после 0:4 в первом тайме с Англией на ЧМ-2026

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени прокомментировал поражение команды в матче за третье место ЧМ-2026 со сборной Англии (4:6).

«Мы точно знали, что делаем не то, что нужно. Могло быть еще хуже, но тренер произнес исключительную речь в перерыве, которая помогла всем переключить внимание и показать себя с лучшей стороны.

Что именно сказал Дешам? Я не буду вдаваться в подробности. В основном он говорил о гордости и долге отдавать все силы за футболку сборной Франции, и именно это и было сделано. Он победитель, мы запомним его класс. Он восхитил французский народ, и теперь к нам придёт новый тренер», — приводит слова Тчуамени L'Équipe.

Ранее сообщалось, что сборная Франции впервые с 2014 года осталась без медалей чемпионата мира, уступив Англии (4:6) в матче за бронзу ЧМ-2026.