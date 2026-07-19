Дешам прокомментировал поражение Франции от Англии в последнем матче во главе сборной

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвёл итоги финального для его команды матча на чемпионате мира 2026 года с Англией, завершившегося поражением со счетом 4:6. Данная встреча прошла в рамках борьбы за бронзу на мировом первенстве.

«Хотя проигрывать неприятно, есть ощущение выполненной работы. Было бы лучше завершить турнир на третьем месте. У нас были большие амбиции, мы сумели сделать немало хорошего. В матче с Испанией мы не показали своей игры, а она смогла хорошо сыграть против нас.

Всё отнюдь не плохо, у нас способная команда, у нас было всё необходимое для того, чтобы добиться результата. Лично для меня это было прекрасное путешествие. Прекрасные восемь недель.

С точки зрения результатов разочарование есть. У нас была возможность дать [радостные] эмоции десяткам миллионов французов. Это чемпионат мира, нет ничего прекраснее. Нет ничего прекраснее, чем носить футболку сборной Франции», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Дешам покинет сборную Франции. Данный матч стал его последним за 14 лет в сборной. Национальная команда «трёхцветных» впервые с ЧМ-2014 осталась без медалей.