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Дешам прокомментировал поражение Франции от Англии в последнем матче во главе сборной

Дешам прокомментировал поражение Франции от Англии в последнем матче во главе сборной
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвёл итоги финального для его команды матча на чемпионате мира 2026 года с Англией, завершившегося поражением со счетом 4:6. Данная встреча прошла в рамках борьбы за бронзу на мировом первенстве.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

«Хотя проигрывать неприятно, есть ощущение выполненной работы. Было бы лучше завершить турнир на третьем месте. У нас были большие амбиции, мы сумели сделать немало хорошего. В матче с Испанией мы не показали своей игры, а она смогла хорошо сыграть против нас.

Всё отнюдь не плохо, у нас способная команда, у нас было всё необходимое для того, чтобы добиться результата. Лично для меня это было прекрасное путешествие. Прекрасные восемь недель.

С точки зрения результатов разочарование есть. У нас была возможность дать [радостные] эмоции десяткам миллионов французов. Это чемпионат мира, нет ничего прекраснее. Нет ничего прекраснее, чем носить футболку сборной Франции», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Дешам покинет сборную Франции. Данный матч стал его последним за 14 лет в сборной. Национальная команда «трёхцветных» впервые с ЧМ-2014 осталась без медалей.

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