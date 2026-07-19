Лишь один игрок опережает Мбаппе по результативным действиям за один ЧМ

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе набрал 14 результативных действий (10 голов + 4 голевые передачи) на ЧМ-2026 и стал вторым игроком в истории чемпионатов мира по этому показателю за один турнир. До рекорда Жюста Фонтена ему не хватило всего одного результативного действия, сообщает MisterChip (Alexis) на личной странице в социальной сети X.

Лучшие результаты за один чемпионат мира:

Жюст Фонтен — 1958 год: 15 (13 голов + 2 голевые передачи);

Килиан Мбаппе — 2026 год: 14 (10 голов + 4 голевые передачи);

Шандор Кочиш — 1954 год: 13 (11 голов + 2 голевые передачи);

Герд Мюллер — 1970 год: 13 (10 голов + 3 голевые передачи).

В матче за третье место ЧМ-2026 сборная Франции проиграла национальной команде Англии со счётом 6:4.