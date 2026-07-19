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Лишь один игрок опережает Мбаппе по результативным действиям за один ЧМ

Лишь один игрок опережает Мбаппе по результативным действиям за один ЧМ
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Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе набрал 14 результативных действий (10 голов + 4 голевые передачи) на ЧМ-2026 и стал вторым игроком в истории чемпионатов мира по этому показателю за один турнир. До рекорда Жюста Фонтена ему не хватило всего одного результативного действия, сообщает MisterChip (Alexis) на личной странице в социальной сети X.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

Лучшие результаты за один чемпионат мира:

Жюст Фонтен — 1958 год: 15 (13 голов + 2 голевые передачи);
Килиан Мбаппе — 2026 год: 14 (10 голов + 4 голевые передачи);
Шандор Кочиш — 1954 год: 13 (11 голов + 2 голевые передачи);
Герд Мюллер — 1970 год: 13 (10 голов + 3 голевые передачи).

В матче за третье место ЧМ-2026 сборная Франции проиграла национальной команде Англии со счётом 6:4.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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