Макрон обратился к Дешаму после поражения Франции от Англии в матче за бронзу на ЧМ-2026

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал поражение национальной команды в матче за третье место на чемпионате мира 2026 года с Англией. Игра завершилась со счётом 4:6, а после первого тайма команда Дидье Дешама уступала в счёте — 0:4.
«Сегодня переворачивается страница в истории французского футбола. Спасибо, Дидье Дешам, за легендарные победы, за сильные эмоции, за то, что на протяжении многих лет возглавлял наших «синих» и заставлял трепетать всю Францию. 14 лет — эпоха Дешама», — написал на своей странице в соцсети X глава государства.
Ранее сообщалось, что Дешам покинет сборную Франции. Данный матч стал его последним за 14 лет в сборной. Национальная команда «трёхцветных» впервые с ЧМ-2014 осталась без медалей. В 2018 году Франция завоевала золотые медали, а четыре года спустя стали серебряными призёрами.
- 19 июля 2026
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