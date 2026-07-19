Гарри Кейн – статистика на ЧМ-2026: голы, передачи, карточки

Форвард сборной Англии Гарри Кейн провёл на ЧМ-2026 семь матчей, пять из которых провёл полностью, в игре с Панамой (2:0) был заменён на 84-й минуте, в противостоянии с мексиканцами (3:2) ушёл с поля в компенсированное время. В матче за третье место со сборной Франции и Англии (6:4) не принял участие, оставшись на скамейке запасных.

За время, проведённое на ЧМ-2026, форвард отметился шестью голами (два с пенальти) и одной результативной передачей. В матче с Хорватией (4:2) он оформил дубль, в ворота Панамы (2:0) забил один мяч, дважды отличился в противостоянии с ДР Конго (2:1), а в матче с Мексикой отметился голом и ассистом.

Сборная Англии стала бронзовым призёром чемпионата мира. Победитель турнира определится в финальном матче между сборными Испании и Аргентины. Игра состоится 19 июля, начало – 22:00 мск.