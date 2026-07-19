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Гарри Кейн – статистика на ЧМ-2026: голы, передачи, карточки

Гарри Кейн – статистика на ЧМ-2026: голы, передачи, карточки
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Форвард сборной Англии Гарри Кейн провёл на ЧМ-2026 семь матчей, пять из которых провёл полностью, в игре с Панамой (2:0) был заменён на 84-й минуте, в противостоянии с мексиканцами (3:2) ушёл с поля в компенсированное время. В матче за третье место со сборной Франции и Англии (6:4) не принял участие, оставшись на скамейке запасных.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Окончен
4 : 6
Англия
0:1 Райс – 3'     0:2 Конса – 18'     0:3 Сака – 37'     0:4 Сака – 45+1'     1:4 Мбаппе – 48'     2:4 Баркола – 54'     3:4 Мбаппе – 66'     3:5 Сака – 87'     4:5 Дембеле – 90+6'     4:6 Беллингем – 90+8'    

За время, проведённое на ЧМ-2026, форвард отметился шестью голами (два с пенальти) и одной результативной передачей. В матче с Хорватией (4:2) он оформил дубль, в ворота Панамы (2:0) забил один мяч, дважды отличился в противостоянии с ДР Конго (2:1), а в матче с Мексикой отметился голом и ассистом.

Сборная Англии стала бронзовым призёром чемпионата мира. Победитель турнира определится в финальном матче между сборными Испании и Аргентины. Игра состоится 19 июля, начало – 22:00 мск.

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