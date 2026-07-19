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Арсен Венгер высказался перед финалом ЧМ‑2026 о сильных сторонах финалистов

Арсен Венгер высказался перед финалом ЧМ‑2026 о сильных сторонах финалистов
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Накануне финального матча чемпионата мира 2026 года Арсен Венгер, директор ФИФА по развитию мирового футбола, отметил сильные стороны обеих команд и объяснил различия в их игровых стилях.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Они были лучше других команд. У Испании есть командный дух и огромный технический потенциал. Обе команды обладают этим, но Испания делает это более технично, а Аргентина — с психологической точки зрения.

Невероятно, что эти две команды вышли в финал. Было необходимо дать шанс большему количеству команд. И это удалось. Мы уже организовывали чемпионат мира среди юношей до 17 лет с участием 48 команд и убедились, что дальше проходят по-настоящему сильные команды», — приводит слова бывшего тренера «Арсенала» Cadena Ser.

Кроме того, Венгер обратил внимание на роль игрока сборной Испании Даниэля Ольмо в системе тренера Луиса де ла Фуэнте, сравнив её с влиянием Лионеля Месси на сборную Аргентины: «Ольмо — идеальный игрок для этой роли, он опускается в полузащиту, как и Месси в сборной Аргентины. Они должны действовать как полузащитники, так и нападающие».

Финальный матч ЧМ-2026 состоится сегодня, 19 июля. Начало встречи — в 22:00 мск.

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