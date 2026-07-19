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19-летний сын Златана Ибрагимовича перешел в АЗ Алкмар из Милана

19-летний сын Златана Ибрагимовича перешёл в «АЗ Алкмар» из «Милана»
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Максимилиан Ибрагимович, сын экс-футболиста сборной Швеции Златана Ибрагимовича, подписал контракт с «АЗ Алкмар» после перехода из «Милана». 19-летний форвард получил возможность продолжить карьеру в нидерландском клубе.

«Максимилиан Ибрагимович получит возможность восстановиться после лёгкой травмы, а затем присоединиться к молодёжной команде «АЗ». Пока неизвестно, когда 19-летний форвард вернётся на поле. Когда это произойдёт, ему дадут возможность продолжить развитие. В клубе верят, что в перспективе он сможет принести команде пользу», — говорится в заявлении нидерландского клуба.

С января 2026 года Ибрагимович находился на правах аренды в молодёжной команде «Аякса», однако из-за травм ему удалось провести всего четыре матча за амстердамцев. Максимилиан является старшим сыном Златана Ибрагимовича. Его младший брат Виннсет продолжает выступать за молодёжный состав «Милана».

Златан Ибрагимович выступал за «Милан» в 2010–2012 годах, а затем вернулся в клуб в январе 2020 года и играл за него до 2023 года.

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